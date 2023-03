SPB Ilario Ormezzano Sai in trasferta ad Arona per chiudere la corsa al primo posto

Un’altra trasferta per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che sarà impegnata ad Arona, nella palestra in via De Micheli. I punti di vantaggio sono diventati 6, Lasalliano la scorsa settimana ha perso un punto contro Acqui Terme. Quindi i biellesi dovranno guadagnare ancora 4 punti per essere matematicamente saldi al primo posto. Questi punti potrebbero arrivare proprio con la quarta in classifica, che sta lottando per accedere ai playoff. Non sarà una partita semplice, anche perché è ancora in dubbio l’opposto Andrea Scardellato.

“Sabato dobbiamo andare a giocare contro una buona squadra - dice il palleggiatore Emanuele Frison -. Arona sta disputando un ottimo campionato e in casa riesce sempre a dire la sua. Noi, abituati al Palapajetta, faticheremo a trovare i punti di riferimento nella palestra di Arona, ma questo non deve essere un alibi per non dare il 100%. Dal canto nostro dobbiamo affrontare bene questa trasferta, per chiudere la corsa al primo posto e blindare i playoff. ”

Appuntamento a sabato sera alle 20.30. alla palestra di Arona, per tifare i nostri ragazzi in queste ultime fasi del campionato di Serie C. Mancano solo tre partite al termine del girone, poi ci sarà il momento più atteso dell’anno: i playoff!