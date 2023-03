Greensome Cup, il golf come sport di famiglia

Che il golf sia uno sport adatto a unire la famiglia lo dimostra la gara Greensome a 18 buche giocata domenica 26 marzo al golf club “Il Mulino” di Cerrione, delle ventiquattro coppie iscritte la metà erano composte da padre e figlio o da marito e moglie.

Nei primi sei posti della classifica netta finale si sono inserite ben tre coppie formate da padre e figlio e una formata da nonno e nipote. Grande la gioia per aver realizzato una performance sportiva in coppia con il figlio, grandissima quella realizzata con il nipote, tre generazioni in campo che esultano insieme per un successo che verrà ricordato a lungo.

Quella fotografia fatta insieme durante la premiazione è il miglior premio e il miglior momento di una gara durante la quale ad ogni buon colpo giocato è seguito un semplice gesto di apprezzamento dando un cinque con le mani e un grande sorriso con la gioia negli occhi quando la pallina veniva imbucata.

Sono stati premiati come primi netti Brugiafreddo Paolo e Rossetti Stefano con 46 punti realizzati. Secondi: Pavan Andrea e Pavan Stefano sempre con 46 punti. Terzi sono risultati Sesto Prosdocimo e Paolo Manzo con 42 punti. Ottimi Villa Stefano e Villa Andrea con 43 punti netti, premiati come primi lordi con 29 punti.

Bravi Tommaso Cantele e il nonno Piero Cantele con 42 punti netti al quarto posto, e Roberto Bruno e Mattia Bruno quinti con 41 punti.

Tutto ciò sotto gli occhi dei due maestri Agostino e Stefano Reale, anche loro padre e figlio, anche loro stupiti dei tanti punti fatti da queste coppie scese in campo e dall’allegria generale nel dopo gara.

Le coppie non presenti in questa gara potranno partecipare alla prossima Louisiana che si terrà, al “Mulino” di Cerrione, a Pasquetta, preceduta, domenica 1 aprile, dalla gara singola che vedrà come sponsor Borra Giardinaggio.

Un’altra nota positiva di questo fine settimana a Cerrione è stato l’arrivo e l’apprezzamento manifestato di numerosi stranieri giunti grazie all’invio di tour operator che hanno visionato e giudicato positivamente il percorso, la cura dei fairway e dei green e la bellezza del territorio in cui si sviluppa.

In attesa della realizzazione delle piste ciclabili tra i due parchi biellesi di cui si parla, il golf inizia ad attirare un po’ di turismo e raccogliere importanti consensi dai tour operator alla ricerca di nuove proposte da fare ai sempre più numerosi praticanti questo sport e, di conseguenza, amanti della natura.