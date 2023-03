Giovanili, SPB Lanificio di Sordevolo qualificata alla fase regionale

Prima gara nel campionato regionale per la U15 SPB Lanificio di Sordevolo, che era impegnata in campo avversario a San Mauro Torinese. Una gara positiva contro degli avversari molto forti, che si prendono il risultato pieno e i tre punti in palio. L’U18 UISP ha perso nella partita infrasettimanale della scorsa settimana contro la TVM-21 Gialla.

Dopo un primo set ai vantaggi, i padroni di casa hanno dilagato e sconfitto la compagine biellese. Ultima nota per la U12 SPB Conad, che ha giocato il suo ultimo concentramento territoriale. I giovanissimi della SPB non sono riusciti a qualificarsi per la final 6: a pari punti con la terza, con le stesse vittorie, stessi risultati negli scontri diretti e stesso quoziente set. Purtroppo abbiamo subito più punti rispetto a Verbania, quindi ci hanno superato in classifica.

U12 Pavic Romagnano A - SPB Conad 3-0 (15-9; 15-11; 15-12)

SPB Conad - Pallavolo Scurato 3-0 (15-8; 15-5; 15-14)

U15 Sant’Anna Volley - SPB Lanificio di Sordevolo 3-0 Parziali: 25-19; 25-12; 25-15.

U18 TVM-21 Gialla - Scuola Pallavolo Biellese 3-0 Parziali: 26-24; 25-10; 25-15.