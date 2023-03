Biella ospita la FINAL FOUR Under 13 di pallavolo

Si terrà a Biella, domenica 2 aprile, la FINAL FOUR Under 13 di pallavolo organizzata dalla Virtus Biella, con il patrocinio del Comune di Biella, e indetta dalla FIPAV, Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro. Sono quattro le squadre qualificate per il tabellone finale della categoria: il GS Pavic, il PGS Ardor, la Tecnoservice Robiglio/Makhimo Acqui Terme e il Valsesia Team Volley.

Tutto è pronto in città. Due le location che ospiteranno le sfide sottorete, la Palestra “Massimo Rivetti” di Viale Macallè 23 e il PalaSarselli di Via Carlo Antonio Coda 36, a Chiavazza, la casa della Virtus designata campo principale e teatro quindi delle premiazioni. Le due semifinali (PGS Ardor contro Valsesia Team Volley e GS Pavic contro Tecnoservice Robiglio/Makhimo Acqui Terme) si disputeranno domenica mattina in concomitanza alle ore 10.00, la prima al PalaSarselli e la seconda a calendario sul rettangolo di gioco della Palestra “Rivetti”.

Nel pomeriggio invece andranno in scena i due atti conclusivi delle FINAL FOUR, la finale che assegnerà il terzo gradino del podio (ore 15.00) tra le formazioni uscite sconfitte dalle semifinali e, mezz’ora più tardi, la finalissima che metterà in palio il titolo di Campioni Under 13 tra le squadre vincenti.

Al seguente link (clicca qui) il riepilogo del programma.