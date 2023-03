A None concorso nazionale, in evidenza la biellese Luciani

Si è svolto a None un concorso nazionale 3*. Presente anche il Cem di Mottalciata: in evidenza la biellese juniores Anna Luciani su Alice seconda classificata nella b100 a fasi.

Anna Angelica Rovetto con il pony Mallmore Bobby chiudono in terza posizione la b110 a tempo. Ottima prestazione anche per l’Ambassador Matteo Olivetta su Armatan che è quarto nella b110 a fasi. Buoni piazzamenti anche per lo junior Emanuele Giordanetti su Uffa secondo in c120 mista. Questo weekend ci sarà la tappa del progetto sport, ancora a None.