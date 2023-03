Rimborso della pensione: cos’è e quando può essere richiesto

Alcune volte capita che l’ammontare della pensione erogata dall’INPS non corrisponde a quanto avrebbe dovuto ricevere il pensionato. I motivi che possono essere alla base dell’errore da parte dell’INPS possono essere davvero innumerevoli. Ad esempio, è possibile che l’Istituto non abbia calcolato correttamente i contributi che il lavoratore ha versato durante gli anni di lavoro. In ogni caso, non sono rari i casi di mancata corrispondenza tra l’importo della pensione riconosciuta dall’INPS rispetto a ciò che ha materialmente ottenuto il pensionato. Ebbene in questi casi è certamente possibile rivolgersi a un professionista e richiedere il rimborso pensione in modo da ottenere tutto ciò che è previsto dalla legge a titolo di pensione.

Controllare l’estratto conto

Purtroppo tante persone non si rendono subito conto di non percepire l’esatto ammontare della propria pensione, questo perché in genere si ha fiducia del calcolo effettuato dall’INPS. Ci sono però alcuni metodi piuttosto semplici per rendersi subito conto di eventuali errori di liquidazioni. In primis è sempre consigliabile controllare l’estratto conto dell’INPS prima di andare in pensione, al fine di verificarne l’esattezza. Si tratta, infatti, di un documento contenente tutti i contributi accreditati al lavoratore, anche quelli del fondo pensione lavoratori dipendenti, quelli della gestione separata, ecc. Nell’estratto conto è riportata una serie di dati in forma tabellare: il tipo di contributi; il periodo di riferimento; i contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi (a seconda della gestione del lavoratore); la retribuzione; i riferimenti del datore di lavoro ed eventuali note, che indicano, ad esempio, un’anomalia negli archivi dell’INPS. In caso di errori, è necessario inviare una segnalazione direttamente mediante il sito web dell’INPS, oppure rivolgersi a un patronato. Tuttavia, è possibile accorgersi di un problema nell’estratto conto anche dopo che la pensione è stata liquidata, ad esempio derivante dall’acquisizione tardiva di maggiorazioni o contributi.

Ricostituzione della pensione

Se ci si accorge in maniera tardiva di errori nell’estratto conto oppure in caso di fatti successivi alla liquidazione della pensione, è necessario richiedere la ricostituzione della pensione. È possibile presentare la domanda senza limiti di tempo, anche se gli importi arretrati sono soggetti a prescrizione. La ricostituzione della pensione, però, può essere attivata anche direttamente dall’INPS, e potrebbe prevedere una riliquidazione in negativo, ad esempio in seguito all’annullamento dei contributi già registrati. Infatti, bisogna specificare che la ricostituzione prevede un ricalcolo totale della pensione, e la data di decorrenza della pensione potrebbe essere spostata a una data precedente o successiva, in caso di conteggio dei contributi che permettono di “spostare” la maturazione dei requisiti oppure in caso di annullamento di contributi già accreditati.

Ricalcolo della pensione

Se la posizione previdenziale emersa dall’estratto conto è corretta, ma l’importo mensile erogato dall’INPS risulta più basso del dovuto, allora i calcoli sono sbagliati. Per questa ragione, è necessario verificare l’esatto importo della pensione spettante. Non è facile effettuare tali calcoli, perché dipendono dal sistema (contributivo, retributivo oppure misto), dalla categoria di appartenenza del lavoratore, dai requisiti posseduti, ecc. Per tale ragione, potrebbe essere utile richiedere la consulenza di un esperto in modo da ottenere delle risposte precise.