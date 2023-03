Costa Smeralda, che cosa fare e vedere durante una vacanza in famiglia

Fondali bassi e paesaggi spettacolari: sono questi i tratti peculiari delle spiagge della Costa Smeralda, che possono rappresentare la destinazione ideale anche per un viaggio in famiglia. Sono tante infatti le location che possono essere scoperte in compagnia dei bambini: si pensi per esempio alle Piscine, vale a dire la spiaggia di l’Ulticeddu, a breve distanza da Cannigione, meta perfetta per coloro che desiderano bellezza e tranquillità, oltre che intimità. Si tratta di una caletta di piccole dimensioni, con acque cristalline che bagnano la sabbia da una parte e scogli che attirano gli appassionati di snorkeling dall’altra.

Come si arriva a l’Ulticeddu

Se si ha intenzione di prenotare una casa vacanze Sardegna, questa è una delle zone che meritano di essere prese in considerazione. L’Ulticeddu è perfetto per i bambini anche grazie al fondale basso, con l’acqua che arriva fino alle ginocchia per diverse decine di metri. Attenzione, però, perché su questa spiaggia mancano servizi di ristorazione: ciò vuol dire che conviene arrivare già attrezzati con tutto il necessario. A breve distanza c’è un’area di parcheggio, collegata con la spiaggia da una stradina che si sviluppa tra le piante della macchia mediterranea. Per arrivare, se si parte da Cannigione è necessario procedere in direzione Palau percorrendo la SP13. Dopo avere oltrepassato la spiaggia Manenna, è sufficiente avanzare per circa 1 chilometro e mezzo per raggiungere il parcheggio, che comunque non è molto ben visibile dalla strada.

Alla scoperta della spiaggia Mannena

Un’altra delle spiagge della Costa Smeralda che vale la pena di visitare nel corso di una vacanza in famiglia è denominata Mannena. Si tratta di una composizione di sabbia e rocce alquanto pittoresca, con colori stupefacenti impreziosite da sfumature rutilanti e messe in risalto dalle acque azzurre del mare. Chiunque ami la tintarella e abbia voglia di rilassarsi prendendo il sole sulla sabbia può trovare “pane per i propri denti” in questa location, che comunque è adatta anche a coloro che amano tuffarsi o non vedono l’ora di concedersi una passeggiata fra le rocce. Il fondale è profondo già a pochi metri di distanza dalla riva; tuttavia stiamo parlando di una spiaggia ben servita, e quindi comunque comoda per le famiglie con i bambini. A poche decine di metri è presente un grande parcheggio comunale, per di più custodito; in spiaggia si può scegliere tra lo stabilimento attrezzato, con tanto di ombrellone e lettino, e la parte libera. Per arrivare alla spiaggia Mannena è necessario percorrere la SP13 in direzione di Tanca Manna.

La spiaggia Tre Monti

La spiaggia Tre Monti si trova a Baja Sardinia, in un contesto immerso nella natura: ideale per coloro che desiderano un contatto diretto con la macchia mediterranea senza allontanarsi dal mare. La spiaggia è riparata dallo scirocco e dal levante, e si trova vicino a un parcheggio di piccole dimensioni, che però è a pagamento. Nel caso in cui si soggiorni nell’hotel situato nelle vicinanze, è disponibile il lido privato della struttura, con ombrelloni e sdraio. Il fondale della spiaggia è limpido e basso, ottimo non solo per lo snorkeling, ma anche per i bambini che non possono rischiare di incontrare l’acqua alta. Se si parte da Arzachena, lungo la strada si trovano numerose indicazioni per Baja Sardinia, che si può raggiungere percorrendo la SP59 e poi seguendo la strada verso Porto Sole.

