Come scegliere una bici da gravel?

Vuoi acquistare la migliore gravel bike, ma non sei sicuro di quale sia quella giusta per te? Beh, sei fortunato. In questo articolo ti aiutiamo a scegliere la bici giusta per le tue esigenze. Interpretare aspetti come la geometria e le caratteristiche essenziali è una saggia decisione di acquisto.

Che cos'è la gravel bike?

Una bici da gravel può essere pensata come un incrocio tra bici da strada, ciclocross e mountain bike, comprendendo le caratteristiche di tutti e tre gli stili. Le migliori bici da gravel sono adatte per l'esplorazione, l'avventura, la guida di tutti i giorni e su tutti i terreni, pur essendo leggere, orientate alle prestazioni e in grado di affrontare tutti i tipi di condizioni meteorologiche. Una vestibilità rilassata e pneumatici più larghi la rendono più comoda di una bici da strada, mentre le barre di caduta e i telai leggeri aiutano con l'efficienza rispetto alle mountain bike. Le bici da gravel sono progettate per tutti i ciclisti, dai pendolari di tutti i giorni e gli esploratori di tutti i terreni ai corridori professionisti e agli avventurieri del bikepacking. Se desideri approfondire l'argomento ti consigliamo di visitare la pagina di BIKE24 dedicata alla bici da gravel.

Simile a una bici da strada

A prima vista, una bici da gravel sembra una bici da strada, infatti, le dimensioni e gli accessori su una bici da gravel sono abbastanza simili a quelli che si trovano sulle migliori bici da strada, anche se potrebbe essere più comune per i produttori di bici da gravel utilizzare la taglia piccola/media/grande invece di misurare in centimetri. A causa delle caratteristiche del telaio descritte, l'adattamento complessivo di una bici da gravel è il più vicino a una bici da strada, piuttosto che a una bici da montagna o da ciclocross. Scopriamo la geometria che dovrebbe avere questo tipo di mezzo.

La geometria di una bici da gravel

Prima di tutto, devi chiederti: qual è il terreno su cui pedalerò più a lungo con la mia gravel bike? La risposta ti guiderà nella scelta della geometria ideale per la tua bici. La geometria è un fattore cruciale su qualsiasi bici, poiché determina il comfort e la maneggevolezza del tuo mezzo. Ciò è particolarmente importante nel campo della gravel, dove la geometria tra marche e modelli varia spesso notevolmente. Alcune bici sono lunghe e stabili, dandoti più sicurezza. Altre sono basse e affusolate, il che le rende più agili, ma richiedono una guida più abile. Alcune geometrie sono più vicine a una bici da strada e altre si inclinano maggiormente verso una bici da cross country o una mountain bike. La scelta della giusta geometria dipende dal terreno su cui pedali. Se la maggior parte della tua guida si svolge su strade e sentieri facili, una geometria simile a quella di una bici da strada ha perfettamente senso. Se ti piace metterti alla prova su sentieri scoscesi e sterrati, potresti voler cercare una geometria più vicina a una mountain bike. Ma non sbagliare e non lasciarti trasportare dalla moda.

Una gravel bike non appartiene né al mondo della strada né a quello del trial

In generale, la geometria di una bici gravel è meno impegnativa (e meno aerodinamica) di quella di una bici da strada, e un po' più aggressiva rispetto a una bici XC. Tutti i marchi hanno grafici numerici che indicano le misure e gli angoli del telaio. Senza entrare nei dettagli, uno dei valori più determinanti è quello che viene chiamato trail running. Per intenderci l'avancorsa sarebbe la distanza tra la proiezione del tubo di sterzo del telaio, con la stessa angolazione, e la proiezione verticale dell'asse della ruota anteriore. Maggiore è la distanza, più snella è la posizione, quindi guadagni stabilità, ma perdi reattività. La bici diventa un po' meno vivace. Per darti un'idea, la maggior parte delle mountain bike oggi sono comprese tra 80 e 100 mm. Bici da strada, tra 55 e 61 mm. Ovviamente, il trail non è l'unica metrica che determina la geometria, ma è un buon indicatore per chi non ha familiarità con queste questioni.

Diverse caratteristiche e stili di bici da gravel