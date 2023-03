Banca Sella, il Consiglio d’amministrazione approva il progetto di bilancio 2022

Il Consiglio d’amministrazione di Banca Sella ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, confermando i risultati preliminari comunicati il 10 febbraio scorso, e proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,0439 euro per azione per complessivi 29,3 milioni di euro, pari al 40% dell’utile.

Banca Sella ha chiuso il 2022 con un utile netto di 73,3 milioni di euro, in crescita del 77,3% rispetto ai 41,4 milioni di euro dell’anno precedente. Ulteriormente rafforzata la tradizionale solidità patrimoniale, con il Cet1 a 18,63% e il Total Capital Ratio a 21,16% (erano 15,88% e 19,95%). Positivi anche gli indicatori relativi alla liquidità: l’indice LCR è pari a 179,8%, mentre l’indice NSFR è pari a 145,7% (per entrambi, i limiti minimi previsti sono pari a 100%). Gli impieghi sono aumentati del 7,7% raggiungendo i 9,1 miliardi di euro.

La raccolta netta globale è stata positiva per 1,4 miliardi di euro, grazie ai flussi di quella diretta pari a 0,3 miliardi di euro e ai flussi di quella indiretta pari a 1,1 miliardi di euro. La raccolta globale al valore di mercato si è attestata a 31,5 miliardi di euro, in calo del 5,7% per effetto della diminuzione di 2,7 miliardi di euro del valore dei corsi dei titoli conseguente alla flessione dei mercati. Particolarmente positivo lo sviluppo del margine di intermediazione (+21,9% a 494,7 milioni di euro) grazie alla crescita del margine di interesse (+47,8% a 233,1 milioni di euro), all’incremento dei ricavi netti da servizi (+5,4% a 242,7 milioni di euro) e all’aumento del risultato netto dell’attività finanziaria (+5,9% a 18,9 milioni di euro).

Il buon andamento della banca si inserisce nel quadro dei risultati positivi ottenuti dal gruppo Sella che confermano la bontà della strategia di sviluppo basata su un modello di business diversificato, legato sia ai settori tradizionali di attività sia a quelli più innovativi, ed incentrato sulla qualità del rapporto personale per fornire a famiglie e imprese servizi dedicati di consulenza, nonché sulla promozione di un ecosistema finanziario aperto per dare risposte efficaci alle esigenze dei clienti ed avere un impatto positivo sull’economia e sulla società.

Il gruppo Sella ha chiuso l’anno con un utile netto consolidato di 91,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 56 milioni di euro dell’anno precedente senza considerare le componenti non ricorrenti. Nel 2021, infatti, per effetto della plusvalenza ottenuta dall’operazione strategica di joint venture paritetica in Hype con illimity bank, l’utile netto era stato complessivamente di 108,3 milioni di euro. Il gruppo ha ottenuto il miglior risultato di sempre del margine di intermediazione (857,9 milioni di euro, +17,9%), con la crescita di pressoché tutte le sue componenti. Ulteriormente rafforzata la solidità patrimoniale, con il Cet1 a 13,21% e il Total Capital Ratio a 15,12% (a fine 2021 erano rispettivamente 12,28% e 14,19%). L’indice LCR è pari a 166,7%, mentre l’indice NSFR è a 132,8%.