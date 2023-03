Star bene è un'arte: mostra in Ospedale dei lavori del laboratorio di Disegno e Pittura FOTO

Martedì 28 marzo è stata inaugurata la mostra "Star bene è un'arte" nell'atrio dell'Ospedale degli Infermi di Biella. Fino al 16 aprile saranno esposti i lavori realizzati al centro Mente Locale AIMA Biella dai partecipanti al Laboratorio di Disegno e Pittura che, dal 2018, è condotto dalla pittrice e ceramista Rita Torello Viera.

I lavori erano già stati esposti l'anno scorso a Mente Locale in occasione della Giornata Internazionale dell'Alzheimer. AIMA Biella ringrazia l'associazione Amici dell'Ospedale e l'ASL Biella per l'ospitalità della mostra. Per chi volesse unirsi al Laboratorio di Disegno e Pittura o partecipare a una delle attività artistiche e motorie al centro Mente Locale, può scaricare la brochure sul sito www.mentelocalebiella.it e chiamare la segreteria 015.401767 per informazioni. L'iscrizione alle attività è aperta tutta l'anno.