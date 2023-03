La raccolta di poesie di Luca Stecchi al Fondo Edo Tempia

La sala convegni del Fondo Edo Tempia ospiterà, martedì 4 aprile, la presentazione del libro di poesie “Raccolta di pensieri” scritto dal biellese Luca Stecchi. L’autore ha deciso di devolvere il ricavato della vendita del volume, edito da Aletti, al centro di ascolto psicologico del Fondo, una struttura capace di offrire poco meno di tremila colloqui in un anno, tutti gratuiti, a pazienti di tumore e ai loro familiari. L’appuntamento in via Malta 3 è per le 18, con ingresso libero.

Il libro è un’antologia dei lavori di Luca Stecchi: «Quest’opera è una raccolta delle mie emozioni» spiega l’autore «in cui ho racchiuso l’intero percorso artistico di questi anni che è per sua natura un tessuto di umanità. Questa antologia tocca i sentimenti più profondi e porta a rivivere tematiche che spesso le persone non affrontano, se non marginalmente. È un impegno a combattere il dolore e la paura e a uscirne, dove possibile, migliori».

La presentazione del 4 aprile sarà guidata dalla giornalista de “Il Biellese” Marialuisa Pacchioni. Paola Mercandino interverrà per leggere alcuni versi della raccolta. Il libro si presenta in edizione bilingue in italiano e arabo grazie alla traduzione di Hafez Haidar. Lo scrittore, letterato e docente universitario è nato in Libano e vive da tempo in Italia: inserito nella rosa dei possibili vincitori di un premio Nobel, per la pace e per la letteratura, ha curato, tra le altre, le traduzioni in italiano dei versi di Khalil Gibran e quelle in arabo di alcuni libri di Oriana Fallaci. Farà gli onori di casa, in rappresentanza del Fondo Edo Tempia, Viola Erdini.