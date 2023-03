Due frontali, un'auto cappottata e 4 feriti: paura a Cavour

Due incidenti frontali si sono verificati sulla 589, nel tratto di Cavour. Uno ha visto due auto scontrarsi all'altezza dell'incrocio per gli agriturismi Nona Cita e Cascina Mombello. Uno dei mezzi si è cappottato in strada.

L'altro scontro ha visto protagonisti un'auto e un furgone ed è avvenuto al confine con Barge. Dalle prime informazioni sarebbe quattro in totale i feriti, in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri, che dovranno accertare le dinamiche e i vigili per regolare il traffico.

Numerosi i disagi al traffico per le chiusure della carreggiata.