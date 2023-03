Dal nord ovest: Nessuna persona coinvolta nel vasto rogo della Kemi a San Pietro Mosezzo VIDEO

È la Kemi srl, un'azienda che produce vernici, coloranti industriali e solventi, la fabbrica che sta bruciando da questa mattina a San Pietro Mosezzo.

Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al milanese. Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, ma la situazione - conferma all'Agi il comando della polizia locale - è in evoluzione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto numerose pattuglie dei Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.