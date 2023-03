Dal Nord Ovest - Auto centra il palo della luce e si ribalta fuori strada

Nel pomeriggio di ieri, la squadra dei vigili del fuoco di Arona è stata chiamata a intervenire per un incidente stradale a Gozzano in via Pertini.

Sul posto hanno trovato un'auto ribaltata sul tetto fuori dalla strada, in seguito alla collisione con un palo dell'illuminazione stradale.

La zona dell'incidente è stata messa in sicurezza e i vigili del fuoco hanno collaborato con il servizio medico di emergenza 118 per estrarre l'autista rimasto intrappolato all'interno dell'auto. Il ferito è stato successivamente trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgomanero.