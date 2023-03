Scoppia la lite tra due coppie di automobilisti per una manovra pericolosa alla guida (foto di repertorio)

Carabinieri di nuovo in campo per l'ennesima lite tra biellesi. Stavolta il casus belli sarebbe da attribuire ad una manovra di guida considerata estremamente pericolosa. Fortunatamente non si è verificato alcun contatto tra le auto ma le coppie a bordo hanno cominciato a discutere animatamente.

Al loro arrivo, i militari dell'Arma hanno riportato alla normalità la situazione e informato le parti delle loro facoltà di legge. Il fatto è accaduto ieri, 28 marzo, nel comune di Occhieppo Superiore.