È stata dichiarata inagibile la parte del sottotetto che, intorno alle 18 di ieri, 28 marzo, è stata investita dalle fiamme.

Stando ai primi accertamenti, sembra proprio che l'incendio abbia avuto origine dalla cucina per poi propagarsi al piano superiore.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella e Ponzone per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'immobile. Nessuna conseguenza per i residenti.