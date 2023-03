Biella, incidente in via Milano: ferite due donne (foto di repertorio)

Incidente stradale con feriti in via Milano a Biella. È successo intorno alle 10.30 di oggi, 29 marzo. Stando alle prime informazioni raccolte, due auto sono rimaste coinvolte; inoltre sono risultate ferite due donne. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito.