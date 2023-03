“Una casa per costruire il futuro” è un progetto promosso dalla Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS nato con l’obiettivo di sostenere i percorsi di vita di minori in difficoltà che per varie ragioni, non possono abitare con le loro famiglie. Rotary Club Viverone Lago, sostenendo attivamente il progetto “Una casa per il futuro”, si unisce alla Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS nel costruire benessere per le persone, le comunità e la società con l’obiettivo di prevenire e contenere i rischi e gli effetti dell’esclusione e del disagio sociale.

La Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS dal 1976 progetta e gestisce servizi socio-sanitari, educativi, socio-assistenziali e sanitari rivolti a disabili, minori, anziani, famiglie e adulti in difficoltà. In particolare, con il progetto “Una casa per il futuro” ci si rivolge a minori in difficoltà occupandosi della loro accoglienza, protezione, cura quotidiana, istruzione ed educazione in collaborazione con i Servizi Sociali, con gli altri soggetti della rete territoriale e con i familiari (laddove possibili secondo le decisioni dell’Autorità Giudiziaria). Grazie al contributo di Rotary Club Viverone Lago, Rotary Club Vercelli, Rotary Club Sant'Andrea e il Rotary Club Biella ed il Distretto 2031 è stato possibile realizzare alcuni desideri degli adolescenti ospiti delle comunità: una sala attrezzata per lo sport, una per la musica e una per lo svago.

Attività che contribuiscono a rafforzare il loro percorso di crescita e che permettono di lavorare sul processo di empowerment personale. Una partnership, quella tra Rotary Club Viverone Lago, il Rotary Club Vercelli, Rotary Club Sant'Andrea e il Rotary Club Biella e la Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS, culminata nell’incontro del 23 marzo: un momento di condivisione e di informazione sulla situazione attuale e sull’importanza svolta dalla cooperazione sociale nel nostro Paese. Una serata accompagnata dall’intervento della Dott.ssa Silvia Cucchiarati che oltre ad averci descritto il progetto e mostrato come sono stati realizzati i desideri dei ragazzi ci ha presentato la Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati s.c.s. ONLUS con gli innumerevoli progetti realizzati ad oggi e quelli che saranno in un prossimo futuro. Il Presidente Dott. Roberto Luzzitelli ringrazia i club partecipanti e i loro Presidenti: Dott.ssa Adriana Sala, Dott. Fabrizio Pissinis e Dott. Andrea Franciosi oltre alla Dott.ssa Silvia Cucchiarati che hanno partecipato al progetto e alla splendida serata.