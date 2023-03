Pranzo benefico ANFFAS di “Su Nuraghe”, una tradizione che dura da 30 anni

Come ogni anno, ormai da trent’anni a questa parte, il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” ha voluto esprimere la propria vicinanza al centro ANFFAS di Gaglianico con il tradizionale pranzo a base di maialino allo spiedo, devolvendo le offerte raccolte in favore della benemerita associazione biellese che dal 1966 opera per affermare i diritti delle persone diversamente abili e delle loro famiglie.

La cucina è stata gestita dai cuochi e dai volontari di Su Nuraghe che hanno portato sulla tavola dei tanti commensali un ottimo antipasto di affettati, gnocchetti sardi al sugo, carne di porcetto cucinato per diverse ore di fianco alla brace e servito ancora fumante, verdure crude (finocchi, sedani, ravanelli, lattuga) e naturalmente dolcetti sardi. Prima di partire con una ricca lotteria, ha preso la parola la presidente di ANFFAS Maria Teresa Rizza ringraziando il circolo sardo per i trent’anni di collaborazione e donando al presidente di Su Nuraghe, prof. Battista Saiu, una targa ricordo.

Anche il Segretario di ANFFAS e past president Ivo Manavella ha voluto esprimere parole di riconoscenza per gli amici biellesi di Sardegna perché impegnati a costruire un mondo che rispetti tutte le differenze a partire dall’integrazione della diversa abilità delle persone, come parte della diversità umana e dell’umanità stessa, un mondo in cui non ci sia alcuna discriminazione, distinzione, esclusione o restrizione per chiunque. Il prof. Saiu ha ringraziato tutti gli amici di ANFFAS e tutti i presenti, rivolgendo un particolare pensiero affettuoso ai propri soci che con il lavoro di volontariato hanno permesso di vivere il trentesimo incontro in spirito di gioia e di solidarietà. Al pranzo hanno partecipato anche il sindaco di Biella Claudio Corradino con il vicesindaco Giacomo Moscarola e l’assessore ai Servizi Sociali Isabella Scaramuzzi, l’assessore alle finanze di Gaglianico Elda Chiocchetti, l’ex onorevole Nicoletta Favero e l’ex sindaco di Biella Dino Gentile.