"Identità e libero arbitrio in musica e parole" in conferenza a Gaglianico

Per il ciclo di conferenze "Mousikè, l'Arte delle Muse", l'Associazione Nuova Alba presenta la conferenza "Identità e libero arbitrio in musica e parole", che si svolgerà domani, giovedì 30 marzo, alle 20.30 presso il Centro Incontri di Gaglianico (via Gramsci 10), con ingresso libero e prenotazione obbligatoria (contattando il 3207299420 oppure inviando mail a cultura@associazionenuovaalba.org )

Relatore della serata Franco Pistono, docente universitario a contratto, che si occupa di educazione alla sostenibilità. Pistono è laureato in lettere moderne, pianoforte e scienze pedagogiche, ha un master in comunicazione, un dottorando di ricerca in “epistemology and neuroscience applied in education”, ed è autore di vari brani musicali, saggi, sillogi poetiche e articoli pubblicati su varie riviste. Modererà l'incontro Domenico Tacchio.