Bel gesto Rotaract Biella, devoluto il ricavato della Stracada 2022 a La Casa per l’Autismo FOTO

Si è tenuta, nella splendida cornice del Circolo Sociale Biellese, una conviviale con ospiti i rappresentanti di Casa per l’Autismo di Candelo.

A darne notizia il Rotaract Biella: “Con questa serata abbiamo chiuso il cerchio relativo a La Stracada 2022, svoltasi il 10 settembre scorso, presso le vie della nostra città, devolvendo l’intero ricavato proprio a La Casa per l’Autismo. Si tratta del nostro service principale, al quale i soci del Club hanno dedicato tempo e fatica per la buona riuscita dello stesso. L’aver superato i 6.000 euro di donazione ci riempie di orgoglio e ci spinge a continuare su questa strada, più forti e uniti che mai, sempre con l’obiettivo di divertirsi, facendo del bene per la nostra comunità”.

Durante la serata si è svolta anche la spillatura ufficiale di un nuovo socio: Lorenzo Gozzi. “Il Rotaract Biella è una grande famiglia – conclude la nota - è sempre lieto di accogliere nuovi membri e amici, sempre pronto ad offrire il proprio aiuto a sostegno del territorio biellese”.