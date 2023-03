Quaregna Cerreto, atto vandalico al Fontanino, Giordani: "Una storia infinita, adesso basta"

In questi giorni Il Fontanino a Quaregna Cerreto è stato preso di mira dai vandali: da qualche tempo era stata tolta la targa con lo stemma comunale, mentre quella dove c'era scritto "acqua non potabile" era stata fatta lucidare ed era tornata al suo posto. Peccato che qualcuno ha visto bene di levare anche questa e di romperla con molta probabilità facendo leva per toglierla.

"Il cantoniere e il mio assessore - racconta il sindaco Katia Giordani - hanno visto per caso la targa a terra vicino alla fonte e l'hanno portata in Comune. Quello che penso è che è ora di dire basta con tutto quello che sta accadendo attorno a questa fontana. Se la gente vuole andare a bere lì, libera di farlo, ma a breve sarà anche passibile di denuncia, perchè ho già dato comunicazione in consiglio comunale che a giorni ci troveremo con il privato e scioglieremo il comodato d'uso. L'acqua non è potabile e se qualcuno cade e si fa male ci andiamo di mezzo noi. Rescindendo il comodato si metterà un cartello con scritto "divieto di accesso e proprietà privata".