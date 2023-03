Crosa, il tetto della chiesa parrocchiale completato al 60 per cento

Proseguono senza sosta i lavori di rifacimento del tetto della chiesa parrocchiale dei Ss. Cosma e Damiano in Crosa, a Lessona. Il tempo favorevole ha agevolato l’intervento dei tecnici dell’impresa che, in queste settimane, con competenza e professionalità, hanno provveduto al disfacimento del tetto pericolante e alla posa del nuovo.

Nel rispetto delle disposizioni, sono stati mantenuti i travi originari che non necessitavano di sostituzione. L’integrazione così realizzata è armoniosa e funzionale al tempo stesso, risultato di un intervento altamente competente del personale impiegato. Don Renzo Diaceri è costantemente informato dell’andamento dei lavori; inoltre, la presenza costante presso la propria comunità non è venuta meno neanche in questo momento di importante restauro. La settimana scorsa ha avuto modo anche di incontrare il titolare della ditta esecutrice per esprimere il proprio apprezzamento sulle opere già eseguite.