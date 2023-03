Messa di Pasqua con il vescovo di Biella Farinella per i 65 anni di Anffas

Doppio evento in casa Anffas Biellese, mercoledì 28 marzo. Prima la partecipazione ad un convegno nazionale online e poi la messa di Pasqua, alla presenza del Vescovo Roberto Farinella. Il tutto per celebrare il 65° anniversario della nascita di Anffas in Italia.

Teatro dell’evento il Centro diurno di Gaglianico. Il tema dell’incontro era: “La transizione inclusiva dei servizi alla persona letta alla luce della Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità”. Il contributo biellese è stato portato prima dalla presidente Maria Teresa Rizza e poi da Gianna Abbruzzese che, nei mesi scorsi, ha concluso il suo progetto di autonomia e d'indipendenza, raccontando gli aspetti concreti del suo successo personale. “Vivere in autonomia è davvero faticoso, devi fare tutto da sola, lavorare, cucinare, lavare i piatti, fare la lavatrice e tutte le altre faccende domestiche! La sera vado a letto stanca morta, ma felice perché la libertà non ha prezzo” ha detto Gianna, in diretta web, raccogliendo applausi e consensi.

Successivamente s’è svolta la messa pasquale, alla presenza del Vescovo Farinella, cui hanno partecipato gli ospiti del centro e i loro familiari.