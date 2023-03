A Candelo arriva il supporto con sostegno ai minori con disabilità per l'estate

L’amministrazione del Comune di Candelo interviene a sostegno dei minori con disabilità per favorire la loro frequenza ad attività socializzanti nel periodo estivo.

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “La gestione dei servizio socio territoriale è affidata al Consorzio Iris che, annualmente mette a disposizione per tutti i Comuni che fanno parte del Consorzio, degli animatori di sostegno alla disabilità per supportare, accompagnare i minori con disabilità nelle attività socializzanti svolte nel periodo estivo (centri estivi). L’attivazione di tali interventi è rivolta a favore di alunni disabili che al momento della frequenza al centro estivo hanno meno di 18 anni, prevede come requisiti di accesso, la valutazione del servizio sociale circa l'opportunità dell'intervento e il mantenimento dello stesso rapporto riconosciuto a livello scolastico (ore di educatore in rapporto alla frequenza del bambino). La richiesta deve essere fatta presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Candelo (Tel.015/2534161) richiedendo e compilando l’apposito modulo, che deve essere consegnato a mano o inviato via mail ufficiopolitichesociali@comunedicandelo.it entro venerdì 21 aprile 2023”.

Il Comune ha stanziato per l’anno 2023 una somma di 12.500 euro come quota extra budget per integrare questo tipo di intervento. Conclude l’assessore Minuzzo: “Quotidianamente siamo impegnati nelle nostre azioni per avviare interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, in particolare lavoriamo per promuovere la massima autonomia possibile e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività per garantire il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà e la piena integrazione sociale”.