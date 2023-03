Tutti in ebike. Una moda passeggera o il futuro della bicicletta?

La risposta è scontata. E' ovvio che non si tratta di un fenomeno passeggero e che il futuro ci riserverà tantissime novità e sviluppi proprio in quella direzione. C'è da chiedersi ,se mai, se avrà un futuro la bicicletta muscolare!! Io credo di si, ma quando vedi che ciclisti allenati passano all'ebike, che i ragazzini pedalano con l'ebike e che nei gruppi di bikers solo i vecchi orsi come me usano la muscolare allora qualche dubbio è lecito che sorga. Proviamo a fare alcune considerazioni. Tralasciamo per un attimo le differenze tra road e MTB.

Valutiamo l'ebike in quanto tale. Inizialmente si diceva che l'ebike era per i vecchi e per i sovrappeso. Forse si, ma poi abbiamo visto persone sempre più giovani e sempre più magre. Dobbiamo considerare che non tutti possono allenarsi. Tutti noi abbiamo problemi di lavoro, di famiglia e quindi di tempo. Gli allenamenti in bici richiedono uscite di ore per raggiungere un buon allenamento e non sempre è possibile. Il risultato è che senza allenamento ogni volta che si salta sulla bici la sofferenza è assicurata e quindi la bici diventa una sorta di strumento di tortura che si tende a lasciare parcheggiato in garage. Viceversa l'ebike consente di uscire scegliendo se e quanto faticare e l'idea del giro in bici non spaventa ma , anzi, costituisce un momento piacevole. Ne consegue che si esce più sovente e si passa più tempo in bicicletta.

Inoltre, per chi deve perdere peso, è lo strumento ideale. L'assistenza del motore consente di mantenere la frequenza cardiaca bassa e quindi favorisce il consumo di grassi rispetto a quello degli zuccheri il tutto con grande vantaggio per la perdita di peso. In negozio negli ultimi anni abbiamo notato un grande calo delle vendite nelle MTB muscolari sotto i 1500 euro. Erano le biciclette che ci si comprava per fare un po' di attività fisica magari una volta raggiunta la pensione. Il ciclismo non fa sconti e se non sei allenato sarà sempre e solo fatica. Quelle MTB che non si vendono più sono state sostituite dalle ebike. Gli utenti ne sono felici, escono regolarmente, perdono peso, si divertono, creano gruppi e organizzano gite. Inoltre , essendo aumentato il numero delle biciclette anche i sentieri sono più frequentati e puliti. Un'uscita serale dopo il lavoro può essere troppo impegnativa ma facendosi assistere da un motore diventa fattibile e piuttosto che rovinare su un divano è meglio pedalare un'ora anche con l'assistenza al massimo.

Quindi possiamo dire che le ebike sono un ottimo mezzo per i meno allenati perche consentono loro di praticare uno sport bellissimo anche senza sottoporsi a lunghe sedute di allenamento; sono un ottimo mezzo anche per gli amatori allenati perché consentono di allargare l'orizzonte dei propri giri o di abbreviarne i tempi. Inoltre molti agonisti usano la pedalata assistita per le uscite di defaticamento dopo gli impegni agonistici e quindi per accelerare il recupero. Un aspetto non secondario delle ebike è che hanno permesso alle coppie di condividere le giornate in bicicletta. Spesso infatti mariti allenati e mogli no (qualche rara volta anche il contrario), possono uscire insieme in bicicletta e trascorre le giornate pedalando. Inoltre il turismo in bicicletta sta avendo un vero e proprio boom grazie alle ebike che oramai consentono di raggiungere distanze ben oltre i 100 km giornalieri. Una delle obiezioni che spesso si sente è che la dipendenza dalla capacità della batteria e dalla tenuta del motore tolgono l'aspetto poetico dell'andare in bici. Secondo alcuni la troppa tecnologia inquina uno degli sport più puri che abbiamo imparato a praticare da piccoli assieme al calcio, alla corsa e al nuoto.

Oggi i motori di ultima generazione sono così silenziosi e affidabili che permettono di pedalare senza pensieri. E' fondamentale conoscere bene il proprio mezzo e le proprie capacità. Se si instaura un buon feeling con la propria ebike tutto risulta più facile. Oggi le batterie consentono molte ore di assistenza a scapito del peso complessivo delle ebike. Per questo si stanno diffondendo le ebike leggere. Diciamo che si sono aperte due strade diverse. La strada per chi ha scelto la bici con tanta batteria e tanta assistenza; motori che spingono fino e oltre i 90 Nm. Oppure biciclette con batterie dalla capacità e peso ridotti con motori che spingono fino a 60Nm. Queste ultime possono avvantaggiarsi di pesi mediamente inferiori di 3-4 Kg rispetto alle altre ma sono destinate ad utenti più allenati che vogliono l'ebike solo per faticare un pochino meno o per farsi dare una mano in certi momenti . Abbiamo parlato di un mondo in continua evoluzione dove sicuramente nei prossimi anni vedremo un sacco di cambiamenti. Dalla trasmissione senza catena al recupero di energia in discesa, l'ABS esiste già e l'elettronica sarà sempre più presente. Per i puristi le occasioni per sollevare obiezioni nei prossimi anni non mancheranno. Prima di comprarsi anche loro una ebike!!