Ginnastica Artistica Femminile, Adele Silva terza a Biella in categoria LB3

Domenica 26 marzo, presso l’Accademia dello Sport della Società Pietro Micca, si sono svolte le gare del campionato Silver LB3 e Silver LC3. Ginnastica Biella era presente con Matilde Goria, Adele Silva, Chiara Lepori, Giulia Begni, Giulia Fontanella, Giulia Tonizzo e Alice Veronese.

La squadra, ha partecipato alla gara per fare esperienza, senza disputare la prova alle parallele. Per alcune atlete infatti, si trattava della loro prima gara, con tutta l’agitazione che ciò comporta. Occorre fare i complimenti a tutte quante, ma in particolare ad Adele Silva, che in categoria LB3, pur all’esordio, ha guadagnato il podio in terza posizione tra le allieve nate del 2012!

La Società ringrazia in modo particolare Sara Battagion e Francesca Leardi che hanno accompagnato le atlete in pedana e Patrizia Beriotto per il suo lavoro in Palestra.