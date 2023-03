Pd Biella alla giunta Corradino: "Non hanno saputo togliere Biella dalla città dopo il Covid", FOTO

"Il loro grande problema è che non hanno saputo togliere Biella dallo stallo dopo il Covid". Così ha esordito ieri in conferenza stampa la capo gruppo del Pd Biella Valeria Varnero. "La commissione barriere l'abbiamo chiesta più volte, alla fine è stata convocata ma non si sa che cosa stia facendo. Il piano regolatore: per metterci mano sono stati sentiti archistar che naturalmente hanno fatto preventivi molto importanti, ma non si poteva partire senza puntare troppo in alto? Perchè in diverse occasioni non è stata consultata la cittadinanza? Si sono fatti il vuoto attorno, e così non va".

E' andato dritto al dunque ieri lunedì 27 marzo il Pd Biella in una conferenza stampa convocata ad hoc dopo la presentazione del documento di programmazione economico e finanziario presentato in consiglio comunale nelle settimane scorse, che per l'occasione ha anche annunciato che alle prossime elezioni si presenterà con "Un'idea di città, un progetto definito".

"Va bene, c'è stato il Covid - ha commentato Marta Bruschi - ma non giustifica l'immobilismo che ne è seguito. La pandemia non ha riguardato solo Biella. Altre realtà sono andate avanti e noi no. E poi c'è il disavanzo tecnico: tanti altri capoluoghi ce l'hanno, anche la vicina Vercelli. Disavanzo però non significa dissesto. Hanno fallito un bando e ora si sono messi alla ricerca affannosa di progetti: i Dup in genere erano della metà rispetto a quello che hanno presentato loro che non ha nemmeno una visione unitaria della città".

Paolo Rizzo ha fatto riferimento all'anticipazione di cassa: "Si sono trovati con 11 milioni che non è un buco. Ci vuole anche elasticità per amministrare una città. E i trasporti? Noi avevamo portato avanti delle trattative che poi sono rimaste nel cassetto. E la funivia di Oropa? Si era anche pensato di fare al Rifugio Savoia un centro benessere, che ne è stata di quella idea?".

Il consigliere ma anche segretario del Pd locale Rinaldo Chiola ha preso la parola per ultimo: "Sicuramente chi si è trovato ad amministrare la città anni addietro si è trovato una situazione diversa. Con gli anni è cambiato tutto. Solo che quando sono arrivati loro hanno fatto tabula rasa dei progetti degli altri, hanno cancellato tutto per ripartire da zero, non si fa così. Corradino, è un "gigante dai piedi di argilla", ha i piedi ingessati. Mi auguro che si ripresenti alle elezioni, così se dovesse vincere si troverebbe ad avere a che fare con quello che ha lasciato che non è una bella situazione. Via Italia, perchè non si è fatto nulla per farla rinascere? Altre realtà hanno realizzato nel cuore cittadino centri commerciali a cielo aperto. Il vecchio ospedale? Ma cosa diventerà? Se il Comune stesso non ha un'idea di che cosa farne come si può pensare che venga a proporre qualcosa un provato? Senza contare che in Comune non ci sono più l'assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Privata. Alla cultura sono stati dati 40 mila euro. Io da assessore avrei rinunciato alla mia delega".