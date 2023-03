Il lupo e l'orso, via alla raccolta di storie e detti popolari

Il lupo e l'orso sono i protagonisti di "Sulle orme dei grandi carnivori: indagine antropologica dell'immaginario popolare relativo al rapporto uomo-fauna selvatica", uno studio promosso dalla Dottoressa Alessia Verri del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino, con l'obiettivo di raccogliere storie e narrazioni di carattere popolare (modi di dire, proverbi e leggende), che abbiano come protagonisti, appunto, il lupo o l'orso.

“Il territorio di indagine - dice la Dottoressa Verri - vedrà al centro della ricerca la Val di Susa e la Valsesia, e parte dell'inchiesta sarà anche svolta sull'Appennino Piemontese. Il fine ultimo del progetto è la restituzione di un percorso narrativo per le guide delle Valli, che possa mostrare come questi due grandi carnivori vivono nell'immaginario popolare e facciano parte della cultura delle Valli. Come primo step chiediamo di rispondere ad un breve questionario on line al link https://forms.gle/zq8sYquSguDriCbW7 "

Per maggiori informazioni il sito web https://www.orme.unito.it/home , sul quale poi verranno poi divulgati i risultati di progetto.