Trovato ubriaco al volante chiama un amico, che guidava con la patente falsa

Uno era ubriaco, l'altro aveva una patente falsa. Due persone sono finite nei guai nel corso di un controllo effettuato dal personale della Polizia Stradale del Distaccamento di Varallo.

Ad Alagna un cittadino polacco alla guida di una autovettura è stato fermato per un controllo: trovato positivo all'etilometro, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. All’atto dell’affidamento del veicolo, il conducente stesso ha chiamato una persona di fiducia italiana che giungeva alla guida di un'autovettura, esibendo una patente di guida internazionale rilasciata in India.

Dai controlli effettuati sul documento, la stessa è risultata non conforme ai modelli internazionali; pertanto è stata sequestrata e il conducente che la utilizzava per la guida, residente in Italia da più anni, è stato deferito all'autorità giudiziaria.