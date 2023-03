Ubriaco disturba i passanti per le vie di Cossato ma cade a terra e si ferisce al volto (foto di repertorio)

È stato medicato sul posto il 50enne di Ronco Biellese che, nella serata di ieri, 27 marzo, è rimasto ferito al volto, a seguito di una caduta. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcol, aveva cominciato a disturbare alcuni passanti per le vie di Cossato. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per i rilievi di rito.