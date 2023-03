Lite tra vicini per un mancato saluto, a Pray tre interventi dei Carabinieri per calmare alcuni residenti (foto di repertorio)

Un mancato saluto ha portato alla lite tra due vicini di casa. È successo ieri, 27 marzo, nel comune di Pray. Coinvolti due uomini di 64 e 62 anni.

Sempre in paese, sono stati addirittura tre gli interventi dei Carabinieri per calmare gli animi tra alcuni residenti per i motivi più disparati. In un preciso momento, sarebbero state tirate anche alcune pietre.

Altri alterchi si sono registrati nei territori di Andorno Micca, Biella, Valle San Nicolao, e Pralungo. In tutti i casi i militari dell'Arma hanno informato le parti delle rispettive facoltà di legge.