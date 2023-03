Il vento piega pali e alberi, notte di interventi in Valle Elvo (foto di repertorio)

Non solo incendi nel Biellese ma anche pali e alberi pericolanti a causa delle forti folate di vento. A segnalare tali disagi passanti e residenti nei comuni di Pollone, Zubiena e Mongrando. In tutti i casi, l'intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza delle arterie stradali.