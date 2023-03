Fienile di Gaglianico a fuoco, un passante di 35 anni colto da malore per fumi: ferito anche un Carabiniere (foto di M. Baù per newsbiella.it)

Ci sono anche dei feriti nell'incendio scoppiato all'interno del fienile di una cascina di Gaglianico. Stando alle informazioni raccolte, sono un militare dell'Arma e un passante di 35 anni, residente a Occhieppo Superiore.

Il primo, un Carabiniere della Forestale di Biella, è rimasto ferito accidentalmente alle caviglie durante l'intervento: subito assistito dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. In seguito, è stato dimesso con una prognosi di circa 15 giorni.

Il secondo, invece, è finito in Pronto Soccorso per un malore causato dall'inalazione dei fumi sviluppati dal rogo. Non sarebbe in pericolo di vita. Inoltre, è stata posta sotto sequestro la struttura investita dalle fiamme mentre il danno è in fase di quantificazione.

Infine, è stata confermata la notizia della morte di 10 bovini. Indagini in corso circa l'origine dell'incendio.