Brucia erbacce in barba alla legge, 400 euro di multa ad un 67enne di Graglia

Nella mattinata odierna, 28 marzo, su segnalazione della C.O. della Compagnia Carabinieri di Biella, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Sordevolo, sono giunti a Graglia, ove hanno riscontrato attività di combustione di residui vegetali, in violazione dell’ art. 10 c. 2 – legge regionale 15/2018. Sul posto è stato identificato un 67enne, residente in paese, intento a bruciare del materiale vegetale.

Nei suoi confronti è stata irrogata una sanzione amministrativa pari a 400 euro ai sensi dell’art. 13 c. 1 - citata legge regionale n. 15/2018, per “inosservanza del divieto di abbruciamento di materiale vegetale nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo“.