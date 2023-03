Biella, auto centra palo e si ribalta: giovane alla guida finisce in ospedale (foto di M. Baù per newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto poco dopo le 18.30 di oggi, 28 marzo, in corso Europa, a Biella. Stando alle prime ricostruzioni, l'auto ha centrato un palo della luce e si è ribaltata sul lato.

Alla guida una giovane di circa 23 anni, subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata al Pronto Soccorso in codice verde. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e la Polizia Locale per i rilievi di rito.