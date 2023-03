Leo Club Biella in piazza con le colombine pasquali

Sabato 1° aprile e domenica 2 aprile, dalle ore 10 alle ore 19, i giovani soci del Leo Club Biella saranno nel centro cittadino con il loro gazebo per la tradizionale raccolta fondi pasquale. L’attività rientra nell’ambito del Tema Operativo Nazionale (TON) del Leo Club Italia, che coinvolge tutti i Leo italiani per la realizzazione di un progetto comune, di ampio respiro.

Quest’anno, il ricavato derivante da questa raccolta fondi sarà impiegato – come già avvenuto a Natale con la distribuzione dei pandorini – per l’acquisto di BEL (Bastoni Elettronici Lions), apparecchi che consentono alle persone non vedenti o ipovedenti gravi di potersi muovere con maggiore autonomia e sicurezza.

Sabato 1° aprile sarà possibile trovare i giovani Leo all’inizio di via Italia, vicino a Piazza Vittorio Veneto; domenica 2 aprile, invece, la postazione sarà collocata in via La Marmora, nei pressi dell’ATL.