Le donne ribelli cambiano il mondo, a Biella un confronto con Democratiche e Associazione Pericle

Storie di donne al centro dell'incontro in programma sabato 1° aprile, dalle 9 alle 13, nei saloni di Palazzo Ferrero, a Biella Piazzo.

L'Associazione Pericle, in collaborazione con le Democratiche, propone un confronto sul tema “Le donne ribelli cambiano il mondo”. Saranno presenti alcune/i rappresentanti di: Comunità Iraniana di Torino con Semir Garshasbi; Cristiana Cella, giornalista, scrittrice e referente ass. CISDA donne Afghane; Alganesh Fessaha, presidente ONG Ghandi, attivista politica in difesa dei profughi eritrei , dei minori e delle donne; Edoardo Tagliani, referente programmi Avsi dal Medio Oriente all'Africa passando per la Siria ed ora in Ucraina. Concluderà l'incontro l'europarlamentare Brando Benifei sulle risoluzioni dell'Europa per i conflitti nel mondo. L'entrata è libera e gradita.