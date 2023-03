“Al cinema con papà/mamma” al carcere di Vercelli con l' Associazione "Insieme è..di più"

Si è svolto nel pomeriggio di lunedì 20 marzo presso la Casa Circondariale di Vercelli l’evento “Al cinema con papà/mamma” organizzato dall’ Associazione insieme è..di più. Il progetto è iniziato nella Casa Circondariale di Biella qualche anno fa, grazie all’appoggio dalla ex dirigente Antonella Giordano che ha sostenuto ed è stata promotrice del progetto in programma che ha il patrocinio di Fondazione Cassa di Risparmio.

Questo progetto nasce con lo scopo principale di far si che bambini ed adolescenti di qualunque colore e provenienza , possano vivere momenti di genitorialità e di normalità con i propri familiari. Difendere i diritti dei minori “spesso trascurati” è il principale motivo per cui è nata l' associazione che sarà sempre fautrice di tali propositi. Visti i molteplici consensi ottenuti, si è voluto estendere tale evento a supporto dei bambini dei genitori detenuti di Vercelli al fine di agevolare e migliorare il loro rapporto che inevitabilmente viene a diminuire per la condizione di vita reclusa. A tal fine , durante i colloqui settimanali, i genitori hanno potuto incontrare i loro figli in una speciale giornata: hanno partecipato 35 minori, 6 mesi il più piccolo 15 anni il più grande.

Per la prima volta il teatro della Casa Circondariale, reso idoneo grazie alla partecipazione di Fondazione Marco Falco di Biella nel suo responsabile la dott.ssa Stefania Falco, si è trasformato in un cinema, con biglietti all’ingresso, un tavolo con patatine, popcorn e succhi si frutta per potersi meglio immergere nel momento; le famiglie riunite a guardare un film di animazione, i bambini tra le braccia dei loro papà/ mamma. All’incontro ha partecipato anche il Garante regionale dei detenuti, l’On. Bruno Mellano che ha voluto assistere in prima persona al progetto.

Un ringraziamento va alla responsabile del polo educativo che opera all’interno della Casa Circondariale, dott.ssa Valeria Climaco e alle educatrici Lorena e Antonella che prestano la loro attività con dedizione e volte al recupero quotidiano delle problematiche osservate. Inoltre si vuole estendere un grazie al corpo di Polizia Penitenziaria di VC che ha reso possibile lo svilupparsi dell’evento in clima tranquillo e controllato.