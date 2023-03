Ener.bit, il presidente Paolo Maggia relatore alla fiera K.EY Energy di Rimini

Tanti i temi per un evento internazionale sull’Energia e la Mobilità Sostenibile. Il biellese protagonista nella discussione sull’illuminazione pubblica e lancia un monito ”importante non frammentare la gestione dell’illuminazione” Il mondo delle rassegne espositive tematiche cresce, concentrando l’attenzione sul tema più che mai attuale e futuro della transizione ecologica.

Nei giorni scorsi, e precisamente il 23 marzo, in occasione della fiera internazionale sulla transizione ecologica “K.EY”, il Presidente di Ener.bit Paolo Maggia è stato protagonista relatore all’interno di uno dei dibattiti organizzati in fiera che deve far riflettere su come gestire l’illuminazione pubblica. L’evento in programma, dal titolo “Incontri di Luce”, tra I vari temi, trattava l’importanza del lighting nelle città del futuro smart e sostenibili. Il Presidente Maggia, ha esposto quello che Ener.bit ha realizzato nel territorio biellese con la riqualificazione di circa 10.000 punti luce di Illuminazione pubblica sviluppati con la vision ampia di creare, oltre ad una riqualificazione a led che porti risparmio energetico e maggiore luminosità (quindi sicurezza) nelle strade, anche e soprattutto una lungimiranza nell’unire tali riqualificazioni ad altri progetti che possano portare le città ad esser più smart.

Durante la sua relazione, Maggia non si è risparmiato nel lanciare un monito: ”La giusta strategia delle amministrazioni dovrebbe essere quella di non frammentare la gestione dell'illuminazione pubblica, ma dovrebbe essere concentrata su un unico gestore, come ad esempio la grande città di Torino". Proprio nelle ultime settimane l'Amministrazione Comunale di Biella ha affidato la riqualificazione degli impianti a led ad un altro soggetto spezzettando su tre gestori l'illuminazione pubblica della città. "Caldeggio fortemente la strategia della non frammentazione della gestione - ribatte Paolo Maggia - perché è l'unica strada seria e sostenibile per una illuminazione pubblica corretta delle città".