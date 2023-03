“Questa mattina è scappato il nostro cane Sila dal cancello di casa a Cossila San Giovanni, intorno alle 8.30. Essendo in casa non aveva il collare con la sua medaglietta, ma è microchippata. E’ un pastore della Sila di taglia media”. È l'appello condiviso dai proprietari. Chi l'avesse vista non esiti a contattare i numeri: 3356839485 o 3383109685.