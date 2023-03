A Valle San Nicolao chiude l'alimentari, la lettera dei cittadini: “Grazie Manuela per la cordialità”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Tra pochi giorni il negozio di alimentari di Valle San Nicolao chiuderà i battenti definitivamente. La Signora Manuela infatti a breve si godrà il meritato riposo dopo decenni di attività. Il suo negozio era da sempre un luogo di incontro tra compaesani, un posto dove confidarsi e scambiare due parole in serenità.

Intere generazioni sono passate da Manuela a comprare generi alimentari e non solo. Un punto di riferimento importante per un paese che ha visto susseguirsi le stagioni e gli anni e che oggi perde sicuramente un pilastro fondamentale per la vita delle valli. Tutti gli abitanti di Valle ringraziano sentitamente Manuela per la Sua presenza e cordialità, unita a una disponibilità rara”.