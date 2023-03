Polenta, tartare di manzo e zabaione al Ratafià nel menu per salutare l'inverno Al Fuori Campo al Palapickleball

Il ristorante al Fuori Campo al Palapickleball saluta l'inverno con un menu speciale all'insegna della tradizione piemontese.

L'appuntamento è sabato 1 e domenica 2 aprile sia a pranzo che a cena.

Che cosa si potrà gustare? Per iniziare sarà servito flan di cavolfiore con crema di acciughe, per poi proseguire con tartare di manzo, valeriana e gel di mirtilli. Non si può parlare di menu piemontese senza la lingua in verde e il tomino in salsa rossa.

E non è ancora tutto: nel menu ci sono anche polenta concia e per finire in bellezza zabaione al Ratafià in semifreddo. Sono inoltre compresi naturalmente acqua, coperto e caffè.

E mi raccomando, se non lo conoscete andate a scoprire il Pickleball! Questo di Piatto è il primo centro del Nord Italia con tre campi coperti. Il Pickleball è un'attività fisica divertente ed energizzante che può essere praticata da persone di tutte le età e livelli di abilità, che offre numerosi benefici per la salute fisica e mentale.