Famiglia Ramella, è il momento di scoprire i menù per Pasqua

Con l'avvicinarsi della Pasqua, è il momento di scoprire le proposte culinarie della Famiglia Ramella.

Il ristorante "Croce Bianca" di Oropa e il "Bistrot le Arti" di Biella offrono menu Pasquali con un occhio alla tradizione pur proponendo alcune portate di stagione creative pensate dagli Chef.

Tra le proposte del menu Pasquale del ristorante Croce Bianca, immancabile è la Polenta Concia di Nonno Giuseppe, uno dei piatti più amati, abbinata ad un Riso Carnaroli con fiori di zucca, tartufo nero e pistacchi, un piatto delicato e primaverile. Non manca la proposta come secondo piatto dell'Agnello cotto al forno sfumato alla birra Pils 5,5 e crema di Pian Bress, che valorizza i sapori della tradizione Pasquale con una nota di Territorio.

Il Bistrot le Arti di Biella, invece, offre un menu Pasquale altrettanto interessante ma nella cornice di Fondazione Pistoletto. Tra le proposte culinarie troviamo il Tortino di asparagi con crema di Pian Bress e piccola sfoglia, la Lasagnetta alle erbette, bianco di galletto e Zenzerino gratinata al forno e la celebre Pastiera Napoletana, anche questa immancabile nella tradizione Pasquale. Per coloro che preferiscono trascorrere la Pasqua a casa propria, Famiglia Ramella offre anche un servizio di Take Away.

La proposta culinaria include il Polpo al vapore con cuscus di verdure primaverili all'agretto, la Caramella di roast beef con mousse di Pian Bress, la Sfoglia con crema di Tabui e Gnocco di semolino dolce al limone, la Torta Pasqualina con ovetto di quaglia come antipasti, un primo piatto e il Cosciotto di agnello al forno glassato con il suo fondo profumato alle erbe.

In alternativa, è possibile scegliere il Filetto di orata al cartoccio con guazzetto alla mediterranea, per chi preferisce il pesce. Il dessert a chiudere il menu sarà di nuovo la celebre Pastiera Napoletana. In conclusione, sia che si scelga di gustare i piatti al ristorante o a casa propria, Famiglia Ramella vi augura una buona Pasqua nel modo che più le appartiene e quindi coccolandovi a tavola con i suoi piatti prelibati.