Pralungo, la minoranza chiede al Comune più attenzione: "Diverse situazioni di incuria", FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

"In qualità di Consiglieri Comunali di minoranza del Comune di Pralungo abbiamo più volte segnalato le condizioni di incuria in cui si trova il territorio del nostro Comune. Le interrogazioni presentate in Consiglio Comunale riguardanti questo tema sono numerose.

Per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti in particolare, o il conferimento dei medesimi in aree non appropriate, l’Amministrazione Comunale si è sempre giustificata incolpando pochi ignoti maleducati e lamentando l’impossibilità di monitorare capillarmente il territorio per scoprire e sanzionare i responsabili. Noi crediamo, tuttavia, che lo scarso senso civico e la maleducazione di pochi non dovrebbe avere ripercussioni sulla maggioranza dei cittadini che si comportano correttamente. Chi rispetta le regole e paga i tributi ha il diritto di avere in cambio servizi efficienti e, giustamente, si attende che i comportamenti incivili vengano scoperti e sanzionati. Occorre inoltre segnalare un altro aspetto del problema, che non riguarda solo la maleducazione o la mancanza di senso civico, quanto piuttosto il monitoraggio, la programmazione e l’organizzazione del servizio pubblico di raccolta. Se un cittadino si reca a conferire i rifiuti, nella fattispecie il vetro, e trova costantemente i bidoni stracolmi, non ha molte alternative, o se ne torna a casa con i sacchetti in mano oppure posa i rifiuti nelle vicinanze delle campane, col rischio che gli stessi vengano sparsi nelle aree circostanti con i rischi che ne possono conseguire. In questi casi non ci si può limitare ad incolpare pochi cittadini maleducati. La situazione descritta, e documentata dalle fotografie, non è occasionale, pertanto o si provvede ad aumentare la frequenza di raccolta o si richiede che vengano posati altri contenitori, in misura adeguata alle quantità di rifiuti conferiti.

Vi sono poi altri aspetti apparentemente di minor rilievo ma significativi per evidenziare cosa intendiamo quando parliamo di incuria e trascuratezza. Per esempio, la bacheca delle affissioni posta all’incrocio fra via Roma e via Bonino giace, da anni, in pessime condizioni, appoggiata al muro retrostante con i pali di sostegno divelti. Così come l’intonaco della scuola elementare, che cade a pezzi sulla piazza del paese, proprio a fianco delle panchine di legno a loro volta rovinate da una totale assenza di manutenzione. Stesso discorso per il muro di cinta del cimitero del capoluogo che avrebbe bisogno di un corposo intervento di rappezzi e tinteggiatura, e anche lungo le strade, sporche ed impolverate, la vegetazione spontanea che spunta dall’asfalto contribuisce a creare un senso di abbandono. Evidentemente, a differenza di molti cittadini, gli Amministratori Comunali non sembrano accorgersi di questi problemi. Oppure, a proposito di trascuratezza, evidentemente li considerano appunto aspetti “trascurabili”.".