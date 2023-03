“Vietato dire non ce la faccio”: Nicole Orlando si racconta nello sport e nella vita - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

“Vietato dire non ce la faccio” non è soltanto il titolo del libro dell'atleta paralimpica biellese Nicole Orlando, ma anche la frase che ha accompagnato la sua vita, a cominciare dallo sport dove Nicole ha praticato basket, pallavolo, tiro con l'arco, ping pong, tennis e atletica, ma anche nella vita, dove la quasi trentenne Nicole ha tante aspirazioni di lavoro, dalla commessa di supermercato, all'educatrice, alla modella.

Il libro è stato presentato sabato 25 marzo a Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore. Nelle pagine sono raccontati tanti aneddoti simpatici e commoventi. Non mancano ovviamente anche le tante vittorie sportive di Nicole, con l'apice delle vittorie mondiali in Sudafrica nel 2015, gli incontri con il Presidente della Repubblica Mattarella e Papa Francesco, le partecipazioni televisive a Ballando con le Stelle, Sanremo 2016 e Le Iene, e la scomparsa dell'amata nonna Fiorella, a cui Nicole sul podio in Sudafrica ha dedicato la vittoria mondiale, come racconta una fotografia che l'ha resa famosa in tutto il mondo.