Brillano le atlete dell’ASD Skating Biella

Lo scorso weekend a Castelletto d’Orba si è svolto una rassegna regionale rivolta ai livelli, alle categorie, al pattinaggio artistico in line e alla solo dance organizzata da AICS Piemonte in collaborazione con asd Castellettese.

L’asd Skating Biella ha partecipato con un ridotto numero di atlete a causa delle gite scolastiche. Sabato 25 marzo la prima a scendere in pista è stata Sofia Riberno, nella categoria Junior medium gruppo 4, è la prima a gareggiare per la sua categoria, pattina un buon disco di gara ottenendo ottimi punteggi e, nonostante per lei sia un vero e proprio esordio in questa categoria riesce a conquistare una meritatissima medaglia d’argento, lasciandosi alla sue spalle atlete che militano in questa categoria già da tempo.

Nella stessa giornata ha gareggiato anche Alessandra Monfrecola nella categoria Junior Medium gr. 5, anche per lei un esordio, conquista il secondo posto sul podio. Domenica 26 marzo è stata la volta delle veterane biellesi Lucrezia e Maria Elena Recupero, che consapevoli della propria preparazione fisica e mentale, scendo in pista con un grande obiettivo: dimostrare a pubblico e giuria i loro miglioramenti e strappare un buon punteggio.

Le due gemelle pattinatrice non deludono le aspettative, Lucrezia, se pur con qualche sbavatura, strappa al presidente di giuria un punteggio di 7,7 e Maria Elena addirittura un 7,9 che consente ad entrambe, ancora una volta, di salire sul gradino più alto del podio. La prossima gara è prevista per il 15 ed il 16 aprile e si svolgerà al Palapajetta a Biella, “quartier generale” dell’asd Skating Biella.