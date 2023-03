Biella Motor Team, positiva trasferta in Spagna per la coppia Vasino-Ferraris

Prestigiosa esperienza internazionale per la scuderia Biella Motor Team che nei giorni scorsi era presente al Rally Costa Brava, prova d’apertura del Campionato Europeo Rally Storici. Numerosi e qualificati i partecipanti che hanno preso parte alla gara, articolata su due tappe ed un prologo, che si è disputata in terra spagnola e che aveva come centro nevralgico la cittadina catalana di Girona.

Erano 58 gli equipaggi, provenienti da tutta Europa, alla partenza. La scuderia biellese era presente con l’equipaggio formato da Franco Vasino e Paolo Ferraris che erano in gara con una Porsche 911 SC 3.0 appartenente al 3° Raggruppamento. Hanno ottenuto, al termine di una gara non semplice, un positivo ventinovesimo posto – erano alla prima esperienza nella competizione iberica – e la tredicesima posizione di raggruppamento.