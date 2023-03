Grande successo per la prima serata “Aperi-Fisar 2023”, la serie di degustazioni organizzate all’Enoteca di Chiavazza

Venerdì 24 marzo è andata in scena - all’enoteca di Chiavazza “Symposium Wine Training” - la prima serata di “Aperi-FISAR 2023”, la rassegna di degustazioni organizzata dai sommelier FISAR della Delegazione di Biella.



La serata si è rivelata un successo, con grande entusiasmo da parte dei partecipanti. I numerosi commensali hanno incontrato i sommelier FISAR ed appreso le particolarità dei vini marchigiani (spumante Verdicchio charmat lungo, Verdicchio dei Castelli di Jesi e Lacrima di Morro d’Alba) degustandoli accompagnati da deliziosi taglieri.

Il prossimo appuntamento, in programma per venerdì 28 aprile, sarà dedicato ai vini della Sardegna.

Le serate prossime serate di “Aperi-FISAR” in programma - tutte di venerdì - saranno: 28 aprile, 19 maggio, 23 giugno e 8 settembre. La location sarà sempre “Symposium Wine Training”, l’enoteca situata in via Fratelli Cairoli 2 a/b/c a Chiavazza (Biella).



Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 015 0155072 - 335 5982038 (WhatsApp) - sywinetr@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100087463173508