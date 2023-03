A Gaglianico si riparte con lo “Spirito Giusto” tra natura, sport e condivisione

Dopo il successo avuto la scorsa estate torna a Gaglianico l’evento “Spirito Giusto” che vede l’Amministrazione Comunale insieme ad Atletica Gaglianico impegnate in un’iniziativa il cui obiettivo è proprio quello di unire natura, sport e condivisione attraverso camminate e utilizzo delle attrezzature sportive all’aperto predisposte per queste occasioni sul territorio.

«È stato bellissimo vivere la prima tappa di questo bellissimo progetto reso possibile grazie alla partecipazione dei molti cittadini che, con “spirito giusto”, hanno apprezzato la bellezza delle passeggiate all’aria aperta unite a qualche esercizio fisico – spiega il Consigliere Eleonora Selva promotore di questo progetto insieme al Sindaco Paolo Maggia e tutta l’Amministrazione - Siamo pronti a ripartire tutti insieme con energia ed entusiasmo per iniziare questa nuova avventura che ancora una volta fa di Gaglianico il paese del buon vivere. Vi aspettiamo numerosi VENERDI’ 31 MARZO alle ore 18.00 in Comune presso la Sala del Consiglio con un aperitivo aperto a tutti per presentare il nuovo programma 2023 dopo la pausa invernale!»